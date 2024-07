Fußball-Bezirksligist gelingt wahnwitzige Aufholjagd TSV Wa.-Wa. avanciert vom Abstiegskandidaten zu einem Rückrunden-Champ

Sechs weitere Erfolgserlebnisse in den verbleibenden neun Spielen bis zum Saisonende sorgten dafür, dass der TSV Wachtedonk-Wankum am Ende als Tabellenelfter, mit sieben Zählern Vorsprung auf die Rote Zone, den Klassenerhalt feiern durfte. Platz drei in der Rückrundentabelle, nur einen Punkt hinter dem Meister GSV Moers und noch vor dem Vizemeister Viktoria Goch illustrieren die beeindruckende Aufholjagd, die Sebastian Tissen und Carlos Hurtado Martinez auf dem Trainingsplatz, auf dem Spielfeld und an der Seitenlinie in die Wege geleitet hatten. Beide bleiben dem TSV auch in der kommenden Saison erhalten. Der derzeitige Kapitän Sören Höfler wird Co-Trainer.