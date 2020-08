Fußball : TSV Wachtendonk-Wankum will sich in der Landesliga etablieren

Wachtendonk Die Mannschaft war in der vergangenen Bezirksliga-Saison eine Klasse für sich. Jetzt will sich das mit sieben Neuzugängen verstärkte Team von Trainer Frank Goldau eine Liga höher von der Abstiegszone fernhalten.

Als der TSV Wachtendonk-Wankum in der vergangenen Saison in der Fußball-Bezirksliga die ersten neun von zehn Meisterschaftsspielen gewonnen hatte, war seine Favoritenrolle nicht mehr zu leugnen. Am Ende sicherte sich das Team souverän den Titel. Der TSV Wa.-Wa. holte bis zum Abbruch der Saison 60 von 69 möglichen Punkten und hatte 15 Zähler Vorsprung vor dem Tabellenzweiten VfL Tönisberg. „Wir sind schon ambitioniert in die Serie gestartet. Aber dass wir am Ende so deutlich vorne liegen würden, war nicht zu erwarten. Schließlich hatte das Team in der Spielzeit zuvor noch einige Probleme gehabt“, sagt Frank Goldau, der gleich in seinem ersten Trainerjahr beim TSV den Aufstieg perfekt machte. Jetzt will er sich mit dem Team in der Landesliga etablieren.