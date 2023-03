Fußball-Landesliga TSV Wachtendonk-Wankum hat etwas gutzumachen

Die aktuelle Formkurve spricht für den TSV. Der Gast konnt keines seiner letzten zehn Meisterschaftsspiele gewinnen. Allerdings ließ Lowick beim torlosen Remis am vergangenen Sonntag beim Tabellendritten Arminia Klosterhardt aufhorchen. Müller ist für die Begegnung am Sonntag optimistisch. „Ich glaube, wir haben das Momentum auf unserer Seite. Das Selbstvertrauen ist zurück. Und wir stehen in der Defensive wieder stabiler. Dennoch wird es eine schwere Aufgabe“, sagt der Coach. Dass die Abwehr wieder an bessere Zeiten anknüpft, zeigte sie zuletzt im Spiel gegen Bedburg-Hau, die allerdings in dieser Saison in der Offensive wiederum nicht allzu durchschlagskräftig ist.