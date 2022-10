Schlusslicht verliert 0:3 : TSV Wachtendonk-Wankum unter Wert geschlagen

Wachtendonk Der Fußball-Landesligist zeigt in der Heimpartie gegen den Mülheimer FC eine engagierte Leistung, nutzt aber seine Torchancen nicht.

Doch ganz so deutlich, wie das Erlebnis vermuten lässt, waren die Kräfteverhältnisse auf dem Platz im Sportpark Laerheide nicht verteilt. Die Heimelf hatte sich nach der bitteren 1:2-Niederlage im Kellerduell in Broekhuysen viel vorgenommen und ging engagiert zu Werke. Bereits in der 23. Minute vergab Markus Müller eine klare Kopfballchance, als er aus acht Metern Distanz am gegnerischen Torhüter scheiterte. Solche Gelegenheiten lässt sich der Wachtendonker Trainer, der für den verhinderten Markus Hoppe in der Startelf stand, eigentlich nicht entgehen.