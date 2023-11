Nach Kopfstoß gegen Spieler des TSV Wachtendonk-Wankum TuS Asterlagen erhält Punkte nach Skandalspiel

Der TSV Wachtendonk-Wankum ist, so Fußball-Obmann Rolf Juffernbruch, „schwer enttäuscht“ von diesem Urteil, das den Verein aber auch nicht überrascht hat. „Die Entscheidung konnte nicht anders ausfallen, weil die Regularien des Verbandes vorsehen, dass eine Mannschaft, die einen Spielabbruch verursacht, mit einem Punktabzug bestraft wird“, sagte Juffernbruch. Der Verband müsse diese Regel so schnell wie möglich überarbeiten. „Denn es gab in unserem Fall ja gute Gründe, warum wir die Partie nicht fortsetzen wollten. Nicht nur Kai Baumeister, sondern auch andere Akteure wollten nach diesem tätlichen Angriff nicht weiterspielen. Das ist menschlich, muss sportgerichtlich aber bestraft werden. Das ist ein Unding“, so der TSV-Obmann.