Abstieg ist besiegelt TSV Wa.-Wa. vor radikalem Umbruch

Der Höhenflug im Sportpark Laerheide hat ein Ende. Fünf Spieltage vor Saisonende hat der Tabellenletzte bei acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer zwar noch eine rechnerische Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga. Doch die Verantwortlichen des TSV Wachtendonk-Wankum haben jetzt frühzeitig die Reißleine gezogen. Trainer Markus Müller und viele Spieler werden den Verein nach der Saison verlassen. „Wir haben ein ehrliches und faires Gespräch geführt und sind zu der Entscheidung gekommen, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Ich möchte mich für die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit dem gesamten Vorstand in den vergangenen Jahren bedanken“, sagte Müller. Sein Nachfolger steht bereits fest. Der 26 Jahre junge Trainer Carlos Hurtado Martinez, der mit der zweiten Mannschaft des TSV Wa.-Wa. unmittelbar vor dem Aufstieg in die Kreisliga A steht, soll in der kommenden Saison in der Bezirksliga den Neuaufbau in Angriff nehmen.