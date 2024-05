Fußball-Bezirksliga TSV Wa.-Wa. steht dicht vor dem Ziel

Trotz Unterzahl gelang den Gästen in der 54. Minute der Ausgleich. Nach einem abgefangenen Wachtendonker Eckball rückte Praest schnell nach, Jost Gerads nutzte die Situation zum 1:1. Die Heimelf blieb aber weiter spielbestimmend. Zweimal kam Sebastian Tissen frei zum Kopfball, scheiterte aber am starken Gästetorhüter Dennis Döring. Erst in der 75. Minute, als Patrick Baumann von der linken Außenbahn flankte, hatte Tissen freie Bahn zum 2:1. Den Deckel drauf machte wieder der Torjäger, der nach einem Foulspiel an Julius Pasch im Strafraum den fälligen Elfmeter in der 85. Minute zum 3:1-Endstand einschoss. „Wir haben die Partie lange spannend gehalten, weil wir vor dem Tor so ineffizient waren. Erst nach dem 2:1 waren wir auf der Siegerstraße, auch weil bei den Praestern schließlich die Kräfte nachgelassen haben“, sagte Martinez.