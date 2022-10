Fußball-Landesliga : Schlusslicht ist bereit für die Aufholjagd

Wachtendonk Nur sechs Punkte aus den ersten neun Spielen – der TSV Wachtendonk-Wankum ist auf den letzten Platz abgestürzt. Trainer Markus Müller nennt die Gründe und zeigt gleichzeitig den Weg aus der Krise auf.

Der Tabellenfünfte der Vorsaison ist aktuell nur ein Schatten seiner selbst. Der TSV Wachtendonk-Wankum hat an den ersten neun Spieltagen gerade einmal sechs Punkte gesammelt und ist mit dieser mageren Bilanz Schlusslicht der Fußball-Landesliga. Bei aller Enttäuschung kommt die Entwicklung für Trainer Markus Müller gar nicht einmal so überraschend. Der 34-Jährige, der sich nach und nach von seinem früheren Dasein als Torjäger verabschiedet, nennt die Gründe für den Fehlstart. Und er weiß gleichzeitig ganz genau, weshalb seine Mannschaft demnächst wahrscheinlich wieder bessere Zeiten erleben wird.

Qualität der Liga „Die Landesliga ist eindeutig stärker geworden. In der vergangenen Saison gab’s mit dem RSV Praest und dem VfL Rhede zwei Mannschaften, die von Anfang an überfordert waren. Der TSV Meerbusch II hat in der Rückrunde nichts mehr geholt. Und wenn die Abstiegsfrage sich praktisch von alleine klärt, lässt es sich natürlich auch befreiter aufspielen.“

Schweres Programm Am kommenden Sonntag empfängt der TSV Wa.-Wa. zunächst den Tabellendritten Mülheimer FC. Eine Woche später (6. November) reist das aktuelle Schlusslicht zum ungeschlagenen Tabellenzweiten Arminia Klosterhardt. Am Sonntag, 13. November, ist ein Sieg gegen die ebenfalls gefährdete SV Hönnepel-Niedermörmter Pflicht.

Personelle Veränderungen „Der Verein hat sich bewusst für einen kleinen Umbruch entschieden. So ein Prozess dauert, bis man wieder eine eingespielte Mannschaft hat. Dabei sind auch einige Dinge passiert, die wir uns etwas anders vorgestellt hatten. So hatte unser Spielmacher Markus Keppeler das Ende seiner Laufbahn angekündigt, um dann wenig später beim Oberligisten Union Nettetal aufzuschlagen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, nur noch Kurzeinsätze zu absolvieren. Meine Position ist nicht für einen Spielertrainer geeignet, da man seine Mitspieler als Stürmer zwangsläufig meistens im Rücken hat.“

So will Kapellen aus der Krise kommen

Fußball-Landesliga : So will Kapellen aus der Krise kommen

Der Lösungsansatz „In der vergangenen Saison hat uns immer ausgezeichnet, dass wir eine echte Mannschaft waren. Ich nenne nur ein Beispiel. Nach der 0:5-Niederlage beim Tabellenführer SV Scherpenberg sind wir anschließend gefragt worden, was denn nur mit uns los ist, weil man uns als unangenehmen Gegner in Erinnerung hatte. Da müssen wir möglichst schnell wieder hinkommen. Und das schaffen wir auch. Aus vielen Gesprächen weiß ich ganz genau, dass meine Spieler die Dinge nicht laufen lassen und wieder eine echte Einheit bilden wollen.“

Erfolgserlebnisse „Die Mannschaft hat ja auch trotz aller Widrigkeiten schon in dieser Saison gezeigt, dass sie es kann. Wir sind im Niederrheinpokal zweimal auf Oberligisten getroffen. Den SC St. Tönis haben wir 2:1 geschlagen. Und dem aktuellen Tabellenvierten Schwarz-Weiß Essen haben wir beim 1:2 alles abverlangt. Und am ersten Spieltagen haben wir verdient gegen Fichte Lintfort gewonnen. Diese Spiele haben deutlich gemacht, dass wir die Qualität für die Landesliga mitbringen und den Klassenerhalt in jedem Fall schaffen können. Wir brauchen jetzt ganz einfach mal zwei dreckige Siege hintereinander, damit auch das nötige Selbstvertrauen wieder zurückkehrt. Und dann sieht die Welt in der Wachtendonker Laerheide plötzlich schon wieder ganz anders aus.“