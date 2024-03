Vom Schlusslicht zum Seriensieger Wetten, dass der TSV Wachtendonk-Wankum in der Bezirksliga bleibt?

Der TSV Wachtendonk-Wankum, einst abgeschlagenes Schlusslicht, bleibt die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bezirksliga. Er darf mittlerweile nicht mehr nur davon träumen, dass er den Klassenerhalt noch schafft, sondern fast schon fest daran glauben, dass das Kunststück nach einer Hinrunde mit nur vier Punkten auf dem Konto gelingt. Das Team feierte am Mittwochabend vor mehr als 200 Zuschauern einen 3:1 (2:0)-Erfolg im Duell der Nachbarn bei den Sportfreunden Broekhuysen und verließ nach dem sechsten Sieg in Folge zum ersten Mal in dieser Saison zumindest für ein paar Stunden die Abstiegszone.