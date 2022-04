Fußball-Landesliga : TSV Wachtendonk-Wankum gewinnt einfach weiter

Wachtendonk Nach schwacher erster Hälfte steigert sich der Tabellendritte und schlägt den VfR Fischeln mit 3:1. Am Mittwoch geht es zum abgeschlagenen Tabellenletzten RSV Praest.

Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum lässt sich einfach nicht aufhalten. Mit einem 3:1 (0:1) gegen den VfR Krefeld-Fischeln setzte die Mannschaft ihre Erfolgsserie im neuen Jahr unbeirrt fort. Wie so oft in den vergangenen Spielen war es der zweite Durchgang, in dem der Tabellendritte den Sieg zementierte.