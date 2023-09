Fußball-Bezirksliga TSV Wachtendonk-Wankum verliert das fünfte Spiel

Fünftes Spiel, fünfte Niederlage: Nach dem 2:4 (1:3) beim Kevelaerer SV verharrt der TSV Wachtendonk-Wankum fast schon etwas abgeschlagen auf dem letzten Platz der Fußball-Bezirksliga. Die Zuschauer kamen auf der Sportanlage Scholten sofort auf ihre Kosten. Bereits in der fünften Minute ging die Heimelf durch ein Tor von Robin Kaschubat in Führung. Wachtendonks Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Eckball zwei Minuten später erzielte Markus Keppeler im zweiten Anlauf aus 20 Metern Distanz den 1:1-Ausgleich. Weitere zehn Minuten waren verstrichen, als Michael Changezi von Pierre Heyer in Szene gesetzt wurde und zum 2:1 vollendete.