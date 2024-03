Fußball-Bezirksliga TSV Wachtendonk-Wankum schlägt den Kevelaerer SV

Der erste Torabschluss gelang den Wachtendonkern in der 18. Minute. Luke Hamers hatte aus kurzer Distanz freie Bahn, der schwache Schuss ging aber am Tor vorbei. Nun war der TSV etwas besser im Spiel. Markus Müller hatte eine weitere Chance, scheiterte aber an KSV-Torwart Jan Ingenpaß. Vor der Pause übernahmen dann die Kevelaerer die Initiative, die sich allerdings gegen eine aufmerksame Wachtendonker Defensive schwertaten. Zweimal verfehlten die Gäste das Tor durch Nils Theysen nur knapp, der nach einem Freistoß und einem Eckball per Kopf scheiterte.