Fußball : TSV Wa.-Wa. feiert späten Doppelschlag

Der Ausgleich: Wachtendonks Marcin Gesikowski verlädt den Praester Torhüter Dennis Döring. Foto: Norbert Prümen (nop)

Gelderland Fußball-Bezirksliga: Der TSV Wachtendonk-Wankum setzt sich mit einem 2:1 gegen den RSV Praest ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle ab. Kevelaerer SV bestätigt Aufwärtstrend mit einem 1:1 gegen den Tabellenzweiten TuB Bocholt.

Von Klaus Schopmans

Am Nachhol-Spieltag am Ostermontag lief es für die Vereine aus dem Gelderland gut, alle Mannschaften konnten punkten. Mit einem 4:2-Sieg kehrte der SV Walbeck aus Bocholt zurück. Dem TSV Wachtendonk-Wankum gelang im Heimspiel mit einem 2:1-Erfolg gegen den RSV Praest der zweite Sieg in Folge. Der Kevelaerer SV, der die schwierigste Aufgabe vor der Brust hatte, sicherte sich gegen den Tabellenzweiten TuB Bocholt mit einem 1:1 einen wertvollen Punkt.

SC 26 Bocholt – SV Walbeck 2:4 (0:1). Vier Tore in einer Begegnung haben die Walbecker in dieser Saison noch nicht geschossen. Es hätten durchaus noch mehr sein können, hätte man vor allem nach der Pause die glasklaren Chancen genutzt. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Walbecker Abwehr sicher stand. Mit einem direkt verwandelten Freistoß durch Dennis Heyn gingen die Gäste in der 35. Minute in Führung. Im zweiten Durchgang legten die Spargeldörfler nach, bei einem Freistoß staubte Marcel Giesen in der 54. Minute ab, nur drei Minuten später erhöhte er nach einem Konter auf 3:0. Es ging Schlag auf Schlag, Bocholt verkürzte nach einer Stunde auf 1:3, zwei Minuten später stellte Maurice Koppers mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. Doch Bocholt blieb dran, kam in der 74. Minute auf 2:4 heran und drängte weiter. In dieser Phase hatten die Gäste gleich mehrere glasklare Möglichkeiten, scheiterten aber und hielten so die Begegnung noch offen. „Bis auf die Chancenverwertung war alles gut und eine Bestätigung dafür, dass wir spielerisch stabil sind“, meinte Walbecks Trainer Jörg Hegmans.

Der 29. Spieltag Kevelaerer SV reist zum Tabellenführer Freitag, 26. April, 20 Uhr: Viktoria Goch – 1. FC Kleve II Sonntag, 20. April, 15 Uhr: SGE Bedburg-Hau – Kevelaerer SV Sportfreunde Broekhuysen – FC Aldekerk RSV Praest – TuB Bocholt SC Bocholt – DJK Twisteden SV Walbeck – SV Rindern TSV Wachtendonk-Wankum – SV Biemenhorst

TSV Wachtendonk-Wankum – RSV Praest 2:1 (0:0). Der TSV ist wieder auf den Erfolgspfad zurückgekehrt und hat sich mit dem zweiten Sieg in Folge aus der Schusslinie gebracht. Ein Selbstläufer war die Partie gegen die Praester indes nicht, was vor allem daran lag, dass die Heimelf im ersten Durchgang schon einige Tormöglichkeiten ungenutzt ließ. Wie so oft war es dann der Gegner, der nach einem Freistoß durch ein Kopfballtor in der 68. Minute plötzlich mit 1:0 vorne lag. Bis dahin hatte es der TSV versäumt, weitere Chancen zu nutzen. Diesen unerwarteten Rückstand mussten die Gastgeber dann erst einmal verdauen. Aber die Mannschaft kämpfte sich zurück. In der 78. Minute wurde Marcin Gesikowski schön freigespielt und markierte den Ausgleich. Fünf Minuten vor dem Abpfiff dann doch noch der verdiente Siegtreffer durch Andre Laarmanns. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht und hätten schon viel früher die Weichen auf Sieg stellen können“, meinte Wachtendonks Trainer Marcel Blaschkowitz.