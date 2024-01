Fußball-Bezirksliga Schlusslicht TSV Wachtendonk-Wankum greift noch einmal an

Nach 18 von 34 Spielen beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer zehn Punkte – eine Saison nach dem Abstieg aus der Landesliga droht in der Laerheide der Absturz ins Kreisliga-Oberhaus. „Wir sind leider direkt am Anfang in eine Negativspirale geraten. Davon haben wir uns lange nicht erholt. Aber der aktuelle Tabellenstand spiegelt nicht das Potenzial der Mannschaft wider. Der Klassenerhalt ist eine Mammutaufgabe, der wir uns aber selbstbewusst stellen“. sagt Sebastian Tissen, der mit Carlos Hurtado-Martinez das Spielertrainer-Duo bildet. Beide haben in dieser Woche ihre Verträge um eine weitere Saison verlängert. „Wir haben hier den Neuaufbau in die Wege geleitet und wollten natürlich nicht mittendrin aufhören“, so Tissen.