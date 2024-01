Fußball-Bezirksliga Markus Müller hilft dem TSV Wa.-Wa.

Der 35-jährige Ex-Profi hatte beim SV Straelen seine Oberliga-Tauglichkeit noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt (fünf Treffer und drei Assists in insgesamt 18 Einsätzen) und unter Trainer Sunay Acar zu den absoluten Leistungsträgern gezählt. In der Saison 2021/22 hatte er mit 21 Treffern großen Anteil daran, dass der TSV Wachtendonk-Wankum damals völlig überraschend den fünften Platz erreichte. Ein Jahr später konnte Müller zwar als Trainer den Abstieg in die Bezirksliga nicht verhindern, was allerdings in erster Linie dem personellen Aderlass geschuldet war. Zu Saisonbeginn nahm der torgefährliche Stürmer an der Straelener Römerstraße noch einmal die Herausforderung Oberliga in Angriff. Es sollte sich aus bekannten Gründen um ein Intermezzo handelt.