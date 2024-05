Fußball-Bezirksliga TSV Wa.-Wa. vergrößert seinen Vorsprung

Personell waren die Grün-Gelben wieder einmal dünn besetzt. Der SV Straelen II hatte in Benjamin Meth­ner nur einen Ersatzspieler auf der Bank und in Fahrhad Mohamadi einen Feldspieler im Tor. Dennoch verkaufte sich die Heimelf vor allem im ersten Durchgang gut. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht zwingend genug und haben zu kompliziert gespielt“, sagte Wachtendonks Spielertrainer Sebastian Tissen. Der krasse Außenseiter ging nach 20 Minuten sogar in Führung, als Daan Dousen mit einem platzierten Fernschuss erfolgreich war. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang den Gästen der Ausgleich, als Markus Müller an alter Wirkungsstätte per Kopf zur Stelle war.