Vor dem Start: TSV Wachtendonk-Wankum : Der Trainer ist nur noch selten Torjäger

In dieser Besetzung möchte Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum auch in der kommenden Saison die Favoriten ärgern: Marco Härtner, Tobias Böhm, Kai Baumeister, Malik Bongers, Sören Höffler, Benjamin Dolle (oben v.l.), Physiotherapeut Melvin Pitz, Torwarttrainer Thorben Gbur, Obmann Roland Woiwode, Till Konietz, Alexander Rasch, Nikolas Dennesen, Jasin Saiti, Niclas Hoppe, Philipp Cox, Eric Holz, Sportlicher Leiter Timo Pastoors (Sportlicher Leiter), Trainer Markus Müller (mittlere Reihe von links), Tobias Tatzel, Nick Armbrüster, Alexander Leurs, Lars Bergner, Andre van Well, Robin Baumgart, Pascal Gubala (unten v.l.). Es fehen Ervin Jean-Pierre und Kevin Zülsdorf. Foto: TSV Wachtendonk

Wachtendonk Fußball-Landesliga: Markus Müller, der in der abgelaufenen Saison noch 21 Treffer erzielte, konzentriert sich ab sofort vorrangig auf seine neue Aufgabe. Das bescheidene Saisonziel des TSV Wachtendonk-Wankum lautet Klassenerhalt.

Bekanntlich werden am Niederrhein die Feste gefeiert, wie sie fallen. Und so lädt der TSV Wachtendonk-Wankum für kommenden Samstag, 27. August, ab 12 Uhr zur Geburtstagsparty unter dem ungewöhnlichen Motto „111 plus 1“ ein. Sportlicher Höhepunkt im Sportpark Laerheide ist der Saisonauftakt in der Fußball-Landesliga: Das Heimspiel gegen Fichte Lintfort wird um 16 Uhr angepfiffen.

Die Mannschaft muss sich ab sofort an den Erfolgen der Vergangenheit messen lassen. Unter Trainer Guido Contrino erreichte der TSV Wachtendonk-Wankum in der abgelaufenen Spielzeit einen hervorragenden fünften Tabellenplatz und lag damit deutlich über den Erwartungen. Allerdings steht Contrino bekanntlich nicht mehr an der Seitenlinie. Das Ruder hat inzwischen Markus Müller übernommen. Der 34-jährige Ex-Profi, der in der vergangenen Serie mit 21 Toren noch Platz zwei der Torjägerliste in der Landesliga belegte, wird sich zunächst auf seine neue Aufgabe konzentrieren. „Ich sehe mich nicht unbedingt als Spielertrainer. Da wir aber in Niclas Hoppe nur einen gelernten Stürmer in unseren Reihen haben, werde ich sicher das eine oder andere Mal in die Bresche springen müssen“, sagt Müller. In der vergangenen Saison hatte er die U 23-Auswahl des Vereins trainiert und mit der Mannschaft nur knapp den Aufstieg ins Kreisliga-Oberhaus verpasst. Als Co-Trainer engagiert sich der Sportliche Leiter Timo Pastoors.

Info Vergangene Saison ist eine hohe Messlatte Überraschungs-Mannschaft In der abgelaufenen Saison hatte der TSV Wachtendonk-Wankum als Aufsteiger von Anfang an nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Im Gegenteil: Die Mannschaft war vor allem im heimischen Sportpark Laerheide eine Macht und belegte am Ende mit 43 Punkten Rang fünf. Auftaktgegner Zuletzt gab’s am 27. März einen 3:2-Heimsieg gegen Fichte Lintfort.

Bei den Abgängen hatte speziell der Wechsel des langjährigen Torhüters Joshua Claringbold zum Oberligisten SC St. Tönis den Verantwortlichen Kopfzerbrechen bereitet. Doch das Problem scheint gelöst. „Wir haben in Lars Berger vom SSV Grefrath einen erfahrenen Schlussmann gewinnen können. Zudem sind in Andre van Well vom SV Veert und Alexander Leurs vom SV Issum zwei talentierte Torhüter zu uns gekommen“, so Markus Müller. Um das Schnapper-Trio kümmert sich Torwart-Trainer Thorben Gbur.

Auch die weiteren Neuzugänge Nick Armbrüster (SV Sonsbeck), Marco Härtner (FC Aldekerk), Till Konietz (St. Tönis), Niclas Hoppe (FC Mönchengladbach), Sören Höffler (VfL Tönisberg) und Tobias Tatzel (SV Hönnepel-Niedermörmter) sollen ihren Teil dazu beitragen, dass der TSV Wa.-Wa. auch in Zukunft die Favoriten ärgern kann. Dazu gesellt sich demnächst noch der französische Angreifer Ervin Jean-Pierre, der zuletzt für den österreichischen Bezirksligisten SV Wörgl am Ball war und mit dessen Freigabe man in Wachtendonk in den nächsten Wochen rechnet.

Die Integration der neuen Spieler ist gut gelungen – so lautet das erfreuliche Fazit der Vorbereitung. „Wir haben unter anderen ein Wochenende in der Sportschule Wedau verbracht, das sehr gefruchtet hat. Die neuen Spieler passen vom Charakter gut zu uns, wir sind schon nach kurzer Zeit eine recht homogene Einheit geworden“, sagt Markus Müller. Die überwiegend erfreulichen Resultate in der Vorbereitung möchte der neue Mann an der Seitenlinie nicht überbewerten. „Die Ergebnisse interessieren mich nur am Rande. Wir sind eine neu formierte Mannschaft, die das bisher ganz ordentlich gemacht hat. Allerdings ist es natürlich etwas ganz anderes, wenn man die guten Eindrücke bestätigen muss, wenn es darauf ankommt.“