Fußball-Landesliga : TSV Wachtendonk-Wankum kassiert erste Saisonniederlage

Wachtendonk Fußball-Landesliga: Die Mannschaft um Trainer Guido Contrino agiert bei den VSF Amern viel zu harmlos und verliert verdient mit 0:3.

(ksch) Jetzt hat’s auch den TSV Wachtendonk-Wankum erwischt. Bei der 0:3 (0:0)-Niederlage bei den Vereinigten Sportfreunden aus Amern gingen schon die ersten 45 Minuten klar an den Gasteber aus Amern. Dass es bis zum Pausenpfiff im Tor von Joshua Claringbold noch nicht geklingelt hatte, war reine Glücksache. Nur eine einzige Möglichkeit hatte der TSV, als Markus Keppeler unmittelbar vor dem Pausenpfiff in einer Eins-gegen-Eins-Situation am gegnerischen Torhüter scheiterte.