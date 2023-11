Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern TSV Wachtendonk-Wankum II fehlt ein Erfolgserlebnis

Es gibt sie, diese alten Fußballweisheiten wie: „Ein Spiel dauert so lange, bis der Schiri abpfeift“. Bei Talkrunden im Fernsehen muss man dafür drei Euro ins Phrasenschwein zahlen. Doch sie haben nichts an Wahrheitsgehalt verloren. So gilt auch in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern der Satz: „Die Tabelle lügt nicht“. Und in dieser steht die zweite Mannschaft des TSV Wachtendonk-Wankum auf dem letzten Platz – mit nur zwei Punkten aus 15 Partien auf dem Konto und einem Torverhältnis von 12:50.