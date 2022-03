Fußball-Landesliga : Nach langer Pause gleich obenauf

Wachtendonk TSV Wachtendonk-Wankum schlägt Fichte Lintfort im ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres mit 3:2. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat der Gastgeber deutliche Vorteile.

Eine Viertelstunde später legte Markus Müller auf Kai Baumeister auf, der auf 2:0 erhöhte. Kurz darauf verpasste Müller frei stehend vor dem Gästekeeper das mögliche 3:0. Dann schlichen sich aber einige Unkonzentriertheiten ins Wachtendonker Spiel ein. Prompt übernahm Fichte Lintfort das Kommando. Nach einem Foulspiel in der 30. Minute ließ es sich Lintforts Torjäger Florian Ortstadt nicht nehmen, per Elfmeter auf 1:2 zu verkürzen. Wenige Minuten später glichen die Gäste durch Robin von Radecke aus. „Der Ausgleich zur Pause geht für Fichte völlig in Ordnung, wir waren nur in den ersten 20 Minuten die bessere Mannschaft“, meinte Trainer Contrino.

Der durfte sich dann aber über eine gute Vorstellung seines Teams in den zweiten 45 Minuten freuen. „Den zweiten Durchgang haben wir klar dominiert, wir waren den Lintfortern physisch überlegen. Das hat mich nach unserer langen Zwangspause schon etwas überrascht“, so Contrino. Für die gelungene Vorstellung belohnte sich seine Mannschaft in der 73. Minute. Nach einer Balleroberung spielte Malek Bongers den Ball auf Markus Müller. Der TSV-Torjäger nahm den Ball geschickt mit der Brust an und verwandelte mit dem linken Fuß zum 3:2-Siegtreffer. Auch in der Schlussphase ließ die Wachtendonker Abwehr nichts mehr zu. Am Ende ein ungefährdeter Erfolg – die Abstiegszone muss man in der Laerheide schon mit dem Fernglas suchen.