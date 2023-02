Fußball-Testspiele TSV Wa.-Wa. mit Blitzstart, späte Tore der Sportfreunde

Der TSV Wachtendonk-Wankum kam am Samstag beim GSV Moers ebenfalls zu einem 2:1 (2:0)-Erfolg, profitierte dabei allerdings von einem Blitzstart. Die Gäste spielte zunächst wie aus einem Guss und lagen nach Toren von Neuzugang Dario Krezic und Tobias Tatzel bereits nach zehn Minuten mit 2:0 vorne. Der TSV Wa.-Wa. blieb am Drücker, ließ aber vor der Pause weitere Gelegenheiten ungenutzt. „Speziell in der ersten Halbzeit haben wir so gespielt, wie wir uns das vorstellen. Anschließend haben wir viel gewechselt und etwas den Rhythmus verloren. Doch insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung“, sagte TSV-Trainer Markus Müller. In der 62. Minute verkürzte Kevin Reiser zum 1:2-Endstand für den aktuellen Bezirksliga-Tabellendritten aus Moers.