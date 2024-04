Fußball-Bezirksliga TSV Wa.-Wa. über dem Strich, SV Sevelen praktisch abgestiegen

Freie Bahn hatte wenige Minuten später Markus Müller, der aber an Sevelens Schlussmann Jonas Ter­steegen scheiterte. Pech hatten kurz darauf die Gäste, als ein Schuss von Philipp Langer aus 30 Metern auf das verwaiste Wachtendonker Tor von der Unterkante der Latte wieder ins Feld flog. Es ging hin und her in diesem ersten Durchgang, beide Abwehrreihen hinterließen dabei nicht immer einen sattelfesten Eindruck. So auch beim Führungstor des TSV (25.), als bei einem Konter Markus Müller von Sebastian Tissen freigespielt wurde. Diesmal verwandelte Müller eiskalt zum 2:1. Durch ein Eigentor in der 32. Minute erhöhten die Gastgeber auf 3:1. Nach einem Eckball köpfte Sevelens Martin Backus den Ball unglücklich ins eigene Netz. Doch die Gäste verkürzten nur drei Minuten später auf 2:3. Wieder nach einer Ecke war es Andreas Terhoeven, der per Kopf traf.