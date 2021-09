Fußball-Landesliga : Landesliga-Spitzenreiter TSV Wachtendonk-Wankum

Wachtendonk 1:0 (0:0) gegen den SV Scherpenberg: Die Überraschungs-Mannschaft um Trainer Guido Contrino bleibt ungeschlagen. Kai Baumeister schießt Tor des Abends.

Die Befürchtungen des Trainers, vom Gegner in die Defensive gedrängt zu werden, erwiesen sich als unbegründet. „Wir haben einige Umstellungen vorgenommen, die sich positiv auf unser Spiel ausgewirkt haben“, meinte der Wachtendonker Coach. So war es vielmehr die Heimelf, die im ersten Durchgang gute Möglichkeiten besaß und schon zur Pause hätte führen müssen. Markus Müller scheiterte am Pfosten, bei den Schüssen von Gerrit van Dinther und Kai Baumeister stand die Latte im Weg. Auf der anderen Seite ließ der TSV vor dem eigenen Tor nur wenig zu.