Fußball-Niederrheinpokal : Wiedersehen mit Joshua Claringbold

Torwart Jo­shua Claringbold war viele Jahre in der Wachtendonker Laerheide eine sichere Bank. Am Dienstag kehrt er mit dem SC St. Tönis in sein Wohnzimmer zurück. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk Fußball-Niederrheinpokal: Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum trifft am Dienstag ab 20 Uhr im Sportpark Laerheide auf den Oberligisten SC St. Tönis.

Am kommenden Sonntag startet der TSV Wachtendonk-Wankum mit einem Heimspiel gegen Fichte Lintfort in die neue Saison der Fußball-Landesliga. Bereits am Dienstagabend beginnt das Pflichtprogramm im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten SC St. Tönis (Anpfiff 20 Uhr im Sportpark Laerheide). Die Besucher dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Torwart Joshua Claringbold freuen, viele Jahre unumstrittene Nummer eins im Sportpark Laerheide. Der 32-Jährige nimmt aktuell in der Nachbarstadt die Herausforderung Oberliga in Angriff.