Fußball-Bezirksliga TSV Wachtendonk-Wankum setzt Aufholjagd fort

Der Start in die zweite Hälfte gehörte der DJK Twisteden. Zunächst sprang der Ball nach einem Schuss von Tom Cappel von der Unterkante der Latte zurück aufs Spielfeld, wenig später verpasste Malte Iland den Ausgleich nur knapp. Auf der anderen Seite wurschtelte sich Sebastian Tissen in der 57. Minute durch und erhöhte auf 2:0. Fast im Gegenzug gelang Tom Cappel nach Vorlage von Chris Kleuskens der Anschlusstreffer. Die DJK blieb am Drücker, per Kopf glich Cappel nach einer Ecke (68.) aus. Fünf Minuten später das 3:2 für den Gastgeber, wieder war der Torjäger zur Stelle. Doch der TSV Wa.-Wa. kam zurück und drehte die Partie noch einmal zu seinen Gunsten – Nick Armbrüster (82.) und Leonard Meyendriesch (85.) sorgten für die Fortsetzung der Siegesserie. Die DJK Twisteden gab sich zwar nicht geschlagen, hatte aber kurz vor dem Abpfiff Pech mit einem Pfostentreffer.