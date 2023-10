Fußball-Bezirksliga Sechs Tore und kein Sieger im nassen Kellerduell

Der Gastgeber erwischte einen Katapultstart und lag nach Treffern von Simon van der Sande und Max Ruhnau nach neun Minuten 2:0 vorne. Eingeleitet durch einen Pfostenschuss von Luke Hamers kamen die Gäste besser ins Spiel und erzielten durch Marco Härtner nach 39 Minuten den Anschlusstreffer. Nach Wiederanpfiff dauerte es gerade einmal fünf Minuten, als sich die Hausherren nach einem Treffer der Sevelener Lebensversicherung Philipp Langer erneut in den Armen lagen und den alten Zwei-Tore-Abstand wieder hergestellt hatten. Mit zunehmender Spieldauer verlor der Gastgeber seine klare Linie. Wachtendonk verlegte das Spielgeschehen immer mehr in die gegnerische Hälfte. Der Treffer zum 2:3 durch Luke Hamers nach 74 Minuten kam alles andere als überraschend. Die Gäste hatten Morgenluft gewittert und drängten auf den Ausgleich. Das hohe Engagement des Tabellenletzten wurde mit dem Ausgleichstreffer zum 3:3 durch Patrick Mertens nach 82 Minuten belohnt. Vier Minuten ließ der Unparteiische nachspielen, am Spielstand änderte sich nicht mehr.