Fußball : Spitzenreiter Wa.-Wa. lässt erstmals Federn

Spitzenreiter TSV Wachtendonk-Wankum – hier bearbeiten Markus Müller (l.) und Kapitän Alexander Rasch einen Moerser Angreifer – hatte wesentlich mehr Mühe als erwartet. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Gelderland Fußball-Bezirksliga: Mageres 1:1 gegen den GSV Moers. SV Walbeck fällt nach 1:2-Niederlage in Repelen ans Tabellenende zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Es ist ja noch ein bisschen hin, bis die Meisterschaft in den Fußball-Ligen entschieden wird. So dürfte man in Wachtendonk die ersten Punktverluste am neunten Spieltag verschmerzen, auch wenn es jetzt ausgerechnet gegen den bis dato Tabellenletzten GSV Moers passierte. Der Fußball, das macht ihn ja so spannend, ist nicht kalkulierbar, da fallen die Erfolge nicht einfach vom Himmel. Die Moerser dürfte es gefreut haben – sie gaben die rote Laterne an den SV Walbeck ab, der mit 1:2 in Repelen verlor. Die Sportfreunde aus Broekhuysen hätten Boden gut machen können, holten aber auch nur einen Punkt in Sonsbeck. Ein wenig ins Stocken geriet die Aufholjagd des SV Straelen II in Veen, wobei die Twistedener mit dem torlosen Remis in Homberg besser leben können. Der TSV Weeze geriet in Tönisberg unter die Räder, wogegen sich der FC Aldekerk über ein Last-Minute-Remis in Kleve freute.

TSV Wachtendonk-Wankum – GSV Moers 1:1 (1:0). Wenn sich der GSV Moers auch in anderen Begegnungenso ins Zeug gelegt hätte, wäre es um das Punktekonto der Gäste sicher besser bestellt. So hatte der Spitzenreiter seine liebe Mühe, gegen einen kompakten Gegner überhaupt ins Spiel zu finden. Nach 25 Minuten fand Maik Noldes die Lücke zur 1:0-Führung, danach gab es dann noch zwei Chancen, den Vorsprung auszubauen. Viel besser wurde es nach der Pause nicht, Glück, dass ein Moerser Spieler in der 70. Minute aus zwei Metern den Ball über das Tor schoss. Dann hatte Eric Holz noch eine gute Gelegenheit, ehe die Gäste sich vier Minuten vor dem Ende mit dem Ausgleichstreffer für ihren Aufwand belohnten. „Die Punkteteilung ist gerecht, wir waren insgesamt doch etwas von der Rolle“, kommentierte TSV-Trainer Frank Goldau die Begegnung.

VfL Tönisberg – TSV Weeze 6:1 (2:0). Die Aufstiegseuphorie scheint beim TSV verflogen zu sein, mit der Realität in der Bezirksliga tut man sich schwer. Zu leicht wurde es dem Gastgeber gemacht, die Tore zu erzielen, die vor der Pause nur drei Chancen hatten, aber zweimal trafen. Das setzte sich auch nach dem Wechsel fort, nicht unbedingt spielbestimmend, aber konsequenter in den Aktionen, legte Tönisberg weitere Tore nach. Für die Weezer reichte es nur zum Ehrentreffer, den Julian Kühn nach einer Stunde erzielte. „Das war enttäuschend, wir haben einfach viel zu wenig investiert“, beklagte sich TSV-Trainer Marc Zalewski.

1. FC Kleve – FC Aldekerk 2:2 (0:0). Am Ende hatte sich die Fahrt in den Norden des Kreises doch noch gelohnt. Als Kleve in der 82. Minute auf 2:0 erhöhte, schien es gelaufen zu sein. Doch Aldekerk kam durch einen Elfmeter (88.) auf 2:1 heran. Weil das so gut geklappt hatte, trat Tarik Benchamma in der Nachspielzeit auch zum Freistoß an und legte den zweiten Treffer nach. „Der erste Durchgang lief für uns schon ganz gut, da hätten wir nach guten Chancen führen müssen. Nach dem Wechsel war es nicht mehr so toll, aber ein Riesenkompliment der Mannschaft, die nach dem Rückstand noch an sich geglaubt hat“, soTrainer Marc Kersjes.

VfL Repelen – SV Walbeck 2:1 (1:0). Die Frage muss erlaubt sein, warum der SV Walbeck, mit dem gleichen Personal ausgestattet wie in der letzten Saison, derzeit so wenig Fußball bietet. Da muss einfach mehr kommen im Abstiegskampf, der keine Schwächen duldet. Nach dem frühen Gegentor (Elfmeter, 8.) überließ man den Repelenern weitgehend das Spielgeschehen, die direkt nach der Pause auf 2:0 erhöhten. Die Gäste steigerten sich nach dem Wechsel und dem Anschlusstor, das Rene Verbeek per Elfer erzielte. Aber es reichte erneut nicht, etwas Zählbares zu holen. „Wir entwickeln keine Ideen, auch Lauf- und Kampfbereitschaft lassen zu wünschen übrig“, meinte der enttäuschte Trainer Klaus Thijssen.

Borussia Veen – SV Straelen II 1:0 (1:0). Aufsteiger Veen hat derzeit einen Lauf. Nach drei Minuten fiel schon das Tor des Tages. Auch mit Verstärkung aus dem Oberligateam tat sich der SVS vor allem vor der Pause schwer gegen motivierte Gastgeber. Nach dem Wechsel lief es dann zwar besser, Veen ließ wenig zu, hatte aber Glück, dass Farhad Mohamadi bei einer Großchance nicht traf. „Aufgrund der zweiten Hälfte wäre ein Remis verdient gewesen“, so Straelens Trainer Marcel Blaschkowitz.

VfB Homberg II – DJK Twisteden 0:0. Einen wichtigen Punkt brachten die Twistedener aus Homberg mit. Eine Großchance vergab Jan van de Meer, insgesamt hatte der Gastgeber aber die größeren Spielanteile. „Wir sind zufrieden, haben unser Ziel erreicht und einen Punkt mitgebracht“, meinte Trainer Stefan Dösselmann.