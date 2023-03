Fußball-Landesliga TSV Wachtendonk-Wankum hat das rettende Ufer in Sichtweite

Erfrischend offensiv starteten beide Teams in die brisante Begegnung. Bereits in der dritten Minute war Gästestürmer Oussama Toumzine alleine durch, scheiterte aber an TSV-Schlussmann Lars Bergner. Auf der Gegenseite hatte Niclas Hoppe eine gute Kopfballchance, er traf aber den Ball nicht voll. Dann wurde es vor beiden Toren ruhiger. Erst in der 26. Minute, als Marvin Kresimon den Ball im Strafraum unglücklich mit der Hand spielte, gab es Strafstoß für die Heimelf, den Eric Holz sicher zur Führung verwandelte.