Fußball-Landesliga : TSV Wachtendonk-Wankum spielt beim Spitzenreiter

Der TSV Wachtendonk-Wankum, hier Pascal Gubala (links) und Benjamin Dolle, steht vor einer schweren Aufgabe. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk Die Mannschaft von Trainer Markus Müller tritt beim SV Scherpenberg an. Die Vorbereitung auf die schwere Partie ist nicht optimal verlaufen.

Der 4:2-Heimsieg gegen den VfB Bottrop am vergangenen Sonntag war für den TSV Wachtendonk-Wankum ein kleiner Befreiungsschlag. Der Fußball-Landesligist verließ nicht nur den letzten Tabellenplatz. Mit vier Treffern wurde auch die Flaute in der Abteilung Offensive beendet – so viele Tore hatte der TSV in den vorangegangenen fünf Begegnungen, von denen vier verloren wurden, insgesamt nur erzielt.

Jetzt steht die Mannschaft von Trainer Markus Müller vor einer extrem schweren Aufgabe. Sie ist am Sonntag, 15.30 Uhr, beim Tabellenführer SV Scherpenberg gefordert. Der Kontrahent hat sich mit Ausnahme der 2:3-Heimniederlage gegen Fichte Lintfort in dieser Saison noch keine Blöße gegeben und gewann alle anderen fünf Begegnungen. „Dass der SV Scherpenberg wieder um die Meisterschaft mitspielen würde, war zu erwarten, zumal die Mannschaft in dieser Saison noch mehr Qualität hat“, sagt TSV-Coach Müller.