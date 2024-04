Die Fußball-Highlights am Wochenende Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

TSV Wachtendonk-Wankum – SV Rindern (Sonntag, 15 Uhr). Es ist wie verhext. 21 Punkte aus acht Spielen – der TSV Wa.-Wa. ist Rückrunden-Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga. Dennoch hat diese traumhafte Bilanz bislang noch nicht gereicht, um die Abstiegszone zu verlassen. Allerdings ist das rettende Ufer, das im Winter schon am Horizont verschwunden war, dicht vor Augen. Der Rückstand auf den Uedemer SV und den Hamminkelner SV beträgt gerade einmal noch zwei Punkte. Deshalb soll in der heimischen Laerheide unbedingt der siebte Streich in Folge her. Das wird allerdings nicht ganz so einfach. Die Zebras von der Wasserburg präsentierten sich zuletzt relativ stabil und haben im neuen Jahr unter anderen auch schon gegen die Spitzenteams RSV Praest und TuS Asterlagen gepunktet.



1. FC Kleve II – Uedemer SV (Sonntag, 15.30 Uhr). Es war einmal eine Überraschungs-Mannschaft. Die Reserve des 1. FC Kleve hatte sich als Bezirksliga-Tabellenführer in die Winterpause verabschiedet. Doch das Märchen vom Bresserberg ist längst vorbei. Aus den sieben Spielen im neuen Jahr haben die Rot-Blauen gerade einmal noch vier Punkte geholt – das ist eher die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Zu denen gehört der Gegner aus der Nachbarschaft. Der Uedemer SV hat sich bislang die Aufholjäger aus Wachtendonk vom Hals halten können. Damit das so bleibt, sollte beim Ex-Spitzenreiter wenigstens ein Punkt her.