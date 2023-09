Fußball-Niederrheinpokal TSV Wa.-Wa. geht zweistellig baden

Am Ende machte es der Favorit dann doch noch zweistellig. Fußball-Bezirksligist TSV Wachtendonk-Wankum strich am Donnerstagabend in der zweiten Runde um den Niederrheinpokal gegen den Oberligisten Spvg Schonnebeck mit 0:10 (0:4) die Segel. Den letzten Treffer erzielte der jüngste Spieler auf dem Platz. Der 17-jährige Trainersohn Conor Tönnies, Torjäger der Schonnebecker A-Junioren, verwandelte in der 88. Minute einen Elfmeter.