Fußball-Landesliga : TSV Wa.-Wa. gibt 2:0 aus der Hand

Wachtendonk Gäste haben beim Tabellendritten Blau-Weiß Dingden zunächst mehr vom Spiel und gehen durch zwei Tore von Markus Müller mit 2:0 in Führung. Dann macht sich der lange Pokalabend bemerkbar.

Da merkte man dem TSV an, dass die 120 Minuten aus dem Pokalspiel am vergangenen Mittwoch bei Viktoria Goch noch in den Knochen steckten. Die Heimelf war nun die klar bessere Mannschaft, Entlastungsangriffe der Wachtendonker hatten Seltenheitswert. Dingden ließ einige hochkarätige Möglichkeiten zum Ausgleichstreffer ungenutzt. So hielt das Abwehrbollwerk bis zur 83. Minute, obwohl sich die Wachtendonker Defensive zuvor schon einige Unkonzentriertheiten geleistet hatte. Dann gelang Dingdens Michael Leyking der Treffer zum 2:2-Augleich.