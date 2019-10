Fußball : Spitzenreiter feiert Derbysieg in Unterzahl

Gelderland Fußball-Bezirksliga: TSV Wachtendonk-Wankum behauptet Platz eins mit einem hart erkämpften 1:0 (0:0) gegen den FC Aldekerk.

TSV Wachtendonk-Wankum – FC Aldekerk 1:0 (0:0). Der Tabellenführer ist zurück in der Spur, allerdings machten es die Gäste aus Aldekerk dem TSV in einem guten Derby nicht einfach. Gut eingestellt war das Team von Spielertrainer Marc Kersjes – der FCA stellte die Räume vor allem in den ersten 45 Minuten gut zu. Wenn der Gastgeber über die Außenbahn angriff, wurde es schon mal gefährlich, aber zwei Torschüsse von Cristian Voicu und Sandro Meyer waren zu wenig. Die Aldekerker Angriffe wurden oft schon im Ansatz gestoppt. Kurz vor der Pause sah dann Christian Voicu die Ampelkarte, Wachtendonk im zweiten Durchgang in Unterzahl. Davon war in den zweiten 45 Minuten nicht viel zu spüren, vielmehr kam der Gastgeber nun zu besseren Möglichkeiten. So verzog Sandro Meyer nach Zuspiel von Gerrit van Dinther in der 54. Minute aus kurzer Distanz übers Tor. Gut zehn Minuten später tankte sich Rene op de Hipt durch, bediente Maik Noldes, der knapp scheiterte. So war dann auch der Siegtreffer in der 74. Minute, den Gerrit van Dinther per Kopf erzielte, keine wirkliche Überraschung für die dezimierten Gastgeber. „Wir haben in der ersten Hälfte besser gespielt undnach der Pause zu viele Räume weggegeben. Unsere Angriffe haben wir nicht gut zu Ende gespielt, ein verdienter Sieg für Wachtendonk“, musste Trainer Mark Kersjes eingestehen. „Ich bin zufrieden, vor allem in der zweiten Hälfte hat es mein Team gut gemacht“, freute sich sein Wachtendonker Kollege Frank Goldau.