Fußball : 5:0 – Spitzenreiter TSV Nieukerk löst die nächste Pflichtaufgabe

Gelderland Fußball-Kreisliga B, Gruppe 3: SV Walbeck II – SV Issum 1:5 (1:2). Beide Mannschaften bestätigten ihre Form der Rückrunde – und zwar in jeder Hinsicht. „Wir haben die erste halbe Stunde ziemlich verpennt.

SV Herongen II – Sportfreunde Broekhuysen II 0:10 (0:4) . Der höchste Saisonsieg gelang Broekhuysen ausgerechnet im Derby gegen Herongen. „Wir haben das Derby angenommen und so gespielt, wie wir mussten“, betonte Broekhuysens Co-Trainer Simon Eckl. Neben der Stärke der Gäste war aber auch der blutleere Heronger Auftritt für das Ergebnis entscheidend. „Wir haben völlig verdient so hoch verloren. Bei uns gab es keinerlei Zweikampfverhalten oder Gegenwehr“, wurde Herongens Trainer Reimund Röös nach dem Debakel deutlich. Allein Richard Heghmans steuerte vier Treffer zum Schützenfest bei, auch Lukas Meenen war dreifach erfolgreich. Tobias Paes gelang ein Doppelpack, Niko Janßen komplettierte die Torschützenliste.

GSV Geldern II – SV Veert II 4:1 (3:0). Im Tabellenkeller rücken die Mannschaften immer enger zusammen. Geldern setzte sich souverän gegen Veert durch und gab somit die rote Laterne an den Lokalrivalen ab. „Diesmal konnten wir wieder in Bestbesetzung antreten. Das hat sich bemerkbar gemacht“, sagte Skerdilaid Haxhimusa. Der Spielertrainer erzielte die ersten beiden Treffer des GSV, Thomas Pauls per Strafstoß und Torben Wick legten nach. Den Veerter Ehrentreffer steuerte Süleyman Biter bei. Die Gäste bleiben damit in der Rück­runde sieglos und haben nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt.