Vor dem Start Lars Allofs feiert sein Comeback und ist der ideale Mann für den Umbruch

Am „Aermen Düwel“ geben sich die Urgesteine die Klinke in die Hand. Beim Fußball-A-Ligisten TSV Nieukerk tritt Lars Allofs die Nachfolge von Wilfried „Wulle“ Steeger an – beide Trainer kennen jeden Grashalm auf den (Kunst)rasenplätzen im Gelderland. Nach einem gelungenen Saisonstart kannte die Formkurve nur noch eine Richtung – nach unten. Die Mannschaft hatte das Glück, dass die Verfolger im Tabellenkeller nicht ansatzweise in der Lage waren, eine Aufholjagd zu starten. Am Ende trudelte der TSV Nieukerk auf Platz 13 über die Ziellinie – mit zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone.