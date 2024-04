Fußball-Kreisliga A Das glücklose Schlusslicht der Rückrunden-Tabelle

„Natürlich macht uns allen die Negativserie zu schaffen. Man sollte allerdings nicht vergessen, dass wir keineswegs chancenlos waren und in einigen Spielen sehr viel Pech hatten“, sagt der erfahrene Trainer, der im Sommer aufhört. Das Derby gegen den FC Aldekerk ging ebenso wie das Spiel gegen den wiedererstarkten SC Auwel-Holt mit 1:2 verloren. Beim 2:3 in Materborn hatte die Mannschaft zwischenzeitlich ein 0:2 aufgeholt, um dann in der Nachspielzeit noch den dritten Gegentreffer hinnehmen zu müssen. „Das war für die Mannschaft ganz bitter, da haben wir uns nach einer tollen Leistung durch einen individuellen Fehler um den Lohn unserer Arbeit gebracht“, so Steeger.