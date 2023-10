Fußball-Kreisliga A Trainer Ferhat Ökce hält den Ball ganz bewusst flach

Doch das alles interessiert den Trainer überhaupt nicht. „Natürlich soll die Mannschaft den aktuellen Tabellenstand genießen. Die Spieler haben in den vergangenen Wochen viel und hart gearbeitet. Und auch hin und wieder das nötige Spielglück gehabt“, sagt Ferhat Ökce. Der Trainer, der die Nachfolge von Marcel Zalewski angetreten hat, ist Realist. Er musste die Mannschaft in der Vorbereitung neu ausrichten und nach dem Abstieg wieder die Freude am Fußball vermitteln. „Diese Entwicklung braucht Zeit und ist noch lange nicht abgeschlossen“, sagt Ökce.