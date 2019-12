Handball : „Wir sprechen nicht über die Zweite Liga“

Aldekerk Die Handballerinnen des Drittliga-Spitzenreiters TV Aldekerk und ihre Trainerin bleiben auf dem Teppich.

Yvonne Fillgert hat in ihrer aktiven Laufbahn als Handballerin einige bemerkenswerte Erfolge errungen. Höhepunkt war 1997 der Gewinn der Bronzemedaille mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land. 14 Jahre lang war die Moerserin in der Bundesliga für den Buxtehuder SV und Bayer Leverkusen im Einsatz. Jetzt hat die 44-Jährige, die im Besitz der B-Lizenz ist, bei ihrer ersten Trainer-Station im Seniorenbereich gleich einmal eine Punktlandung hingelegt. Nach der Hinrunde führt sie mit den Frauen des TV Aldekerk die Tabelle in der Dritten Liga an.