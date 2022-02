Sportschießen : Die Medaillen-Hoffnungen aus Kevelaer

Drei Engel für Deutschland: Franka Janssen, Hannah Wehren und Anna Janssen (v.l.). Auf dem Foto fehlt Franziska Driessen. Foto: Heinz Spütz

Kevelaer Anna Janssen hatte sich bereits für den Seniorinnen-Wettbewerb bei der Luftgewehr-Europameisterschaft in Norwegen qualifiziert. Jetzt haben ihre Schwester Franka und Franziska Driessen das Ticket bei den Juniorinnen gelöst.

Die Erfolgsmeldungen der Schießsportgemeinschaft (SSG) Kevelaer reißen nicht ab. Eine Woche nach dem Gewinn der dritten Deutschen Mannschaftsmeisterschaft in Folge standen drei Luftgewehr-Schützinnen des Vereins schon wieder auf dem Schießstand. Franka Janssen, Franziska Driessen und Hannah Wehren bewarben sich im Bundesstützpunkt Wiesbaden für ein Ticket zur Junioren-Europameisterschaft, die im März im norwegischen Hamar ausgetragen wird.

Bereits im Dezember hatte sich das Trio aus der Marienstadt beim „Sichtungsschießen Luftgewehr“ in Dortmund einen Startplatz für die eigentliche Qualifikation gesichert. In Wiesbaden lautete die Aufgabe, in drei Durchgängen mit jeweils 60 Schuss mit Zehntelwertung möglichst viele Ringe auf die Scheibe zu bringen.

Ein Blick auf das Endklassement macht deutlich, dass sich Deutschlands größte Talentschmiede in der Disziplin Luftgewehr in Kevelaer befindet. Auf den ersten vier Plätzen tauchen die Namen der drei Sportlerinnen aus den Reihen der SSG auf.Franka Janssen gewann die Qualifikation mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,2 Ringen vor Michelle Blos von der Ohligser SG aus Solingen. „Ich bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis und freue mich riesig, so eine gute Quali geschossen zu haben“, meinte sie. „Die letzten Wochen waren sehr anstrengend. Ich musste viel trainieren, weil immer wieder wichtige Wettbewerbe anstanden. Hinzu kam noch, dass ich im Rahmen meiner Berufsausbildung mitten in der Klausurphase stecke.“

Somit wird Franka, die in der Bundesliga an Position vier für den Deutschen Meister schießt, ihre Zwillingsschwester Anna nach Norwegen begleiten. Diese hatte sich schon vor zwei Wochen für den Wettbewerb der Seniorinnen qualifiziert. „Vermutlich werden wir uns in Norwegen aber nur kurz über den Weg laufen, weil die Termine der Wettbewerbe völlig unterschiedlich sind“, sagt Franka Janssen.

Auf Platz drei, der ebenfalls die EM-Teilnahme bedeutet, landete die 18-jährige Franziska Driessen, die einen soliden Schnitt von 626,8 Ringen in den drei Durchläufen erzielte. Franzi hatte vor einer Woche in München mit zwei von drei Starts bei der Bundesliga-Endrunde großen Anteil daran, dass der Meister-Spiegel in der Marienstadt bleibt.Den undankbaren vierten Platz belegte Hannah Wehren, „Küken“ der Kevelaerer Talentschmiede und eine der größten Nachwuchshoffnungen des Vereins und des Deutschen Schützen-Bundes. Mit einem Schnitt von 625 Ringen lag sie 5,5 Ringe hinter ihrer Mannschaftskameradin.

„Mit der Platzierung bin ich eigentlich zufrieden, aber mit der Ringzahl nicht. Ich weiß, dass ich viel besser schießen kann“, sagte die Kevelaererin, die gerade ihren 17. Geburtstag gefeiert hat. „Aber ich glaube, dass meine Zeit noch kommen wird.“ Ein Trost bleibt der jungen Schützin. Sie ist vom DSB offiziell als Ersatzschützin benannt worden und wird zumindest mit dem gesamten Kader an der EM-Vorbereitung teilnehmen und steht auf Abruf bereit.