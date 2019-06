Triathlon : ATV-Triathlon geht in die zwölfte Runde

Ein besonderes Erlebnis ist jedes Mal der Start zur ersten Disziplin, wenn sich die Athleten „wie die Verrückten“ eine gute Position im Wasser sichern wollen. Foto: Heinz Spütz

Aldekerk Hinein ins Wasser, schnell aufs Fahrrad und ab in die Laufschuhe – in zwei Wochen findet das Sportspektakel am Eyller See statt.

Die beiden Begriffe Triathlon und Eyller See sind mittlerweile nur schwer voneinander trennbar. Am Samstag, 13. Juli, findet der nunmehr 12. ATV-Triathlon im und um das Naturfreibad statt.

„Whoever finishes first, we’ll call him the Iron Man“, sprach 1978 der Gründer, John Collins, vor dem ersten Hawaii-Triathlon. Nicht ganz so mörderisch wie auf dem Pazifik-Atoll geht es beim ATV- Triathlon zu – das Attribut „Iron Man“ steht auf jeden Fall jedem Finisher zu, und jede Zielüberquerung wird garantiert von den zahlreichen Zuschauern lautstark gewürdigt.

Info Rahmenbedingungen beim ATV-Triathlon 13 Uhr: Kinder-und Jugendstart, Alter von neun bis elf Jahr und von zwölf bis 16 Jahre Distanz Kinder: 50 Meter Schwimmen, 1200 Meter Radfahren, 800 Meter Laufen Distanz Jugendliche: 100 Meter Schwimmen, 1800 Meter Radfahren, 1000 Meter Laufen 14 Uhr: Staffel-und Frauenstart Distanz für alle: 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen Wichtig: Jede Staffel muss einen Streckenposten stellen 16 Uhr: Männerstart Distanz: wie oben Startgeld: Kinder und Jugendliche: fünf Euro, Einzelstarter und Staffeln 35 Euro (Vereinsmitglieder zahlen ein reduziertes Startgeld)

Aber für was steht eigentlich die Triathlon-Veranstaltung des TV Aldekerk? Die Antwort gibt Klemens Molderings, der sich seit Jahren um die Ausrichtung und Organisation kümmert und sich dabei auf eine zuverlässige Mannschaft verlassen kann. „Auf jeden Fall wollen wir in erster Linie so viele Leute wie möglich bewegen und für den Sport im Allgemeinen begeistern“, meinte Molderings, der selber aktiver Triathlet ist. „Natürlich handelt es sich um eine Sportveranstaltung, bei der der Spaß auf keinen Fall zu kurz kommen darf, und da haben wir bisher immer eine gesunde Mischung gefunden.“

Deshalb ist in diesem Zusammenhang der Begriff „Volks- oder Jedermanntriathlon“ durchaus zutreffend. Es gibt keine Verlierer, die Distanzen sind moderat und, und das ist die Hauptsache: Es kann sich keiner blamieren und seine ersten Erfahrungen in einem abwechslungsreichen Ausdauersport machen.

Damit wirklich jeder mitmachen kann, wurde der Staffelwettbewerb geschaffen. Drei Sportler teilen sich die drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen. Betriebsmannschaften, Familien, Kegelclubs oder sonstige Vereine sind bei machbaren Distanzen gerne gesehene Gäste. Gemischte Mannschaften sind erlaubt.

Geschwommen werden 500 Meter im freien Gewässer, die Radstrecke über geteerten Untergrund beträgt 20 Kilometer und die abschließende Laufstrecke auf federndem Wald- und Wiesenboden fünf Kilometer – für Hobbysportler sicherlich kein Problem.

„Mit dem aktuellen Stand der Bewerbungen bin ich durchaus zufrieden“, meinte Molderings. „Die Schülerwettkämpfe sind quasi voll, für die anderen Konkurrenzen nehmen wir noch Anmeldungen an, zur Not auch am Veranstaltungstag. Im Moment haben wir 25 Anmeldungen für die Staffel, insgesamt haben sich bereits knapp 300 Athleten angemeldet.“

Die Sicherheit aller Teilnehmer hat beim Veranstalter höchste Priorität. Die Strecke im Wasser ist mit Schwimmleinen gekennzeichnet und wird durch die DLRG und zusätzlich durch Taucher überwacht. Die Rad- und Laufstrecke ist nach Absprache mit der Gemeinde und der Polizei während der gesamten Veranstaltung komplett abgesperrt und wird durch zahlreiche Streckenposten besetzt. Im Bereich der Wechselzone steht für die Athleten der Sanitätsdienst des DRK bereit.

Das idyllisch gelegene Naturfreibad lädt geradezu ein, bei Kaffee und Kuchen die Disziplinen Schwimmen, Radrennen und Laufen völlig entspannt zu genießen und mitzuerleben. Nach der Siegerehrung sind alle „Ironmen“ herzlichst eingeladen, gemeinsam die gesammelten Erfahrungen auszutauschen und das Spektakel ausklingen zu lassen.