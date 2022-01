Fußball : Trainer Sascha Heigl bleibt dem „Dorfverein“ GW Vernum treu

Sascha Heigl setzt seine erfolgreiche Arbeit beim Fußball-A-Ligisten Grün-Weiß Vernum auch in der kommenden Saison fort. Foto: Markus van Offern

Geldern Der 44-Jährige Coach, der mit seiner Mannschaft gute Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga besitzt, geht beim Gelderner Club in seine achte Saison.

Bei Grün-Weiß Vernum ist die Welt in Ordnung. „Mit unseren bescheidenen Möglichkeiten als Dorfverein haben wir in den vergangenen Jahren eine erfreuliche Entwicklung in die Wege geleitet. Wir sind mit der Arbeit unserer Seniorentrainer absolut zufrieden, die Jahr für Jahr Talente aus den eigenen Reihen in unsere Mannschaften integrieren“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Klaus Giesen. In der Winterpause haben die Verantwortlichen Nägel mit Köpfen gemacht.

Trainer Sascha Heigl, der mit seiner Mannschaft die Qualifikations-Gruppe 2 der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern anführt, hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und geht damit bereits in seine achte Saison bei den Grün-Weißen. Ihm zur Seite stehen weiterhin Co-Trainer Simon Eckl und Betreuer Joachim Duwe. Der Verein sucht noch einen Nachfolger für Torwart-Trainer Dennis Wilson, der zum 1. FC Kleve gewechselt ist und sich ab sofort um die Nachwuchs-Keeper des Oberligisten kümmert.

Auch das Trainer-Team der zweiten Vernumer Mannschaft geht mit bewährten Kräften in die neue Spielzeit. Dirk Jung soll in Zusammenarbeit mit seinem Co-Trainer Marcel Hodina und Betreuer Klaus Jansen dafür sorgen, dass sich vor allem junge Spieler in der Kreisliga B für höhere Aufgaben empfehlen können.