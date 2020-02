Fußball : Sportlicher Dauerbrenner im Heimatdorf

Sascha Heigl ist nach wie vor voll motiviert bei der Sache. In der laufenden Saison mischt der Vernumer Trainer mit seiner Mannschaft im oberen Tabellendrittel des Kreisliga-Oberhauses mit. Foto: Markus van Offern

Vernum Der Trainer des Fußball-A-Ligisten Grün-Weiß Vernum geht bereits in seine siebte Saison als Linienchef.

Sascha Heigl und Grün-Weiß Vernum – das passt offenkundig. Jedenfalls haben sich die Verantwortlichen des Fußball-A-Ligisten um Abteilungsleiter Klaus Giesen jetzt frühzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem engagierten Trainer geeinigt, der schon seit 2014 die sportliche Verantwortung trägt. Der 42-Jährige, der im Besitz der B-Lizenz ist und damit beispielsweise auch einen Oberligisten trainieren dürfte, hat sich mit „seinem“ Verein noch einiges vorgenommen.

Viele ihrer Trainer-Kollegen sprechen von Abnutzungserscheinungen, wenn sie einen Verein nach drei oder vier Jahren verlassen und sich eine neue Herausforderung suchen. Weshalb haben Sie sich zum Dauerbrenner im Dorfverein entwickelt ?

Trainerstab Die Grün-Weißen und ihre Übungsleiter Grün-Weiß Vernum I: Sascha Heigl geht in seine siebte Saison als Sportchef, unterstützt wird er weiterhin von den Torwart-Trainern Andre Wilmsen und Dennis Wilson. Ein neuer Co-Trainer soll in Kürze präsentiert werden. GW Vernum II: Trainer Dirk Jung, Assistent Marcel Hodina, Betreuer (auch erste Mannschaft) Joachim Duwe und Klaus Jansen. GW Vernum III: Trainer Andre Kühlen, die Gespräche mit Arnold Eickens dauern noch an.

GW Vernum Frauen: Benedikt Höfert und Andre Wilmsen lösen Daniel van de Laak und Peter Schild ab.

Sascha Heigl Das hat auf der einen Seite sicherlich auch mit der Verbundenheit zum Ort zu tun, in dem ich mit meiner Familie heimisch geworden bin. Aber in der Vergangenheit habe ich auch schon über die genannten Abnutzungserscheinungen nachgedacht. Jedes Mal habe ich festgestellt, dass das innere Feuer noch brennt und ich mich darauf freue, neue, junge Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Und deshalb bin ich nach wie vor gerne Trainer in Vernum.

Stichwort Talente. Insider schwärmen von einem starken Jahrgang, der im Sommer in den Seniorenbereich aufrückt. Bringt der Vernumer Nachwuchs tatsächlich das Zeug mit, um sofort den Sprung in die „Erste“ schaffen zu können ?

Heigl In der Tat sind einige interessante Spieler dabei. Die Angreifer Tim Hegmans und Justin Regenhardt haben bereits ihre Premiere in der Kreisliga A gefeiert. Mittelfeldspieler Janning Fischer habe ich jetzt in der Vorbereitung getestet. Und es gibt noch weitere Talente, die sicherlich ihre Chance bekommen und die ich mir demnächst im Training etwas näher anschauen werde.

Grün-Weiß Vernum gehört praktisch zum Inventar der Kreisliga A Kleve-Geldern. Ist diese Spielklasse das Maß aller Dinge für den Dorfverein oder lässt man sich in Zukunft auch noch einmal auf das „Abenteuer Bezirksliga“ ein ?

Heigl Wenn man sich die Strukturen anschaut, die wir hier im Dorf vorfinden, kann man sicher zunächst einmal zufrieden sein, wenn wir in der A-Liga eine gute Rolle spielen. Allerdings bin ich Sportler genug, um mit einem gesunden Ehrgeiz an die ganze Sache heranzugehen. Falls sich uns in Zukunft die Chance zum Aufstieg bieten sollte, möchte ich auch dafür sorgen, dass meine Mannschaft sie nutzt.

Bei aller Verbundenheit – gibt es auch etwas, was Ihnen in Vernum nicht gefällt ?

Heigl Es gibt da einen Punkt, über den ich mich in der Vergangenheit häufig geärgert habe. Meine Mannschaft hat sich oftmals unter Wert verkauft und nicht das Potenzial ausgeschöpft, das sie mitbringt. Aber das ist in der laufenden Saison schon besser geworden, nachdem wir uns im vergangenen Sommer alle an einen Tisch gesetzt und darüber gesprochen haben.

Nach einem zähen Saisonauftakt hat ihre Mannschaft relativ schnell in die Erfolgsspur gefunden. Was ist noch möglich ?

Heigl Wenn wir am Ende irgendwo zwischen den Plätzen vier und sechs landen, können wir alle sehr zufrieden sein.

Und wer steigt in die Bezirksliga auf ?