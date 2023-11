Dritte Handball-Liga der Frauen René Baude hört als Trainer beim TV Aldekerk auf

Der sportliche Aspekt ist beim TV Aldekerk, Tabellenführer in der Dritten Handball-Liga der Frauen, bei den Spielerinnen und der Vereinsführung zuletzt kurzzeitig zu einer Nebensache geworden. Denn Trainer René Baude hatte die Mannschaft und den stellvertretenden Vorsitzenden Carsten Hilsemer darüber informiert, dass er sein Engagement beim ATV zum Saisonende definitiv beenden wird. „Es ist für mich so etwas wie eine Sackgasse, in der es nicht mehr weitergeht. Obwohl die Mannschaft mehrere Jahre hintereinander zur Spitze in der Dritten Liga zählt, ist ein Aufstieg aus finanziellen Gründen kein Thema“, sagt A-Lizenzinhaber Baude.