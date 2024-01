Fußball-Kreisliga A Arminia Kapellen: Marcel Lemmen geht im Sommer

Doch nach fünf Jahren an der Fleuth zieht Lemmen, der in Straelen wohnt, einen Schlussstrich. „Ich habe zwei kleine Kinder, die ich in Zukunft ganz einfach häufiger sehen möchte“, sagt er. „Einen neuen Trainier-Job werde ich in der nächsten Saison auf keinen Fall annehmen.“ Die Arminia verliert nicht nur ihren Trainer, sondern gleich auch noch den spielenden Co-Trainer Frank Boos. „Ich bin jetzt 35 Jahre alt. Für mich ist die Zeit reif, mich vom aktiven Fußball zurückzuziehen“, sagt er. „Auch für mich haben familiäre Gründe den Ausschlag gegeben.“ Immerhin bleibt Boos der Arminia als Fußball-Obmann erhalten.