Fußball-Kreisliga A : Weichen für ungewisse Zukunft sind gestellt

Sportlicher Leiter Frank Boos (l.) und Trainer Marcel Lemmen wollen Arminia Kapellen in der Fußball-Kreisliga A etablieren. Foto: Heinz Spütz

Geldern Trainer Marcel Lemmen und alle Spieler bleiben Arminia Kapellen treu. Die Mannschaft steht in der Abstiegsrunde vor einer großen Herausforderung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Unabhängig davon, ob Arminia Kapellen auch in Zukunft in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern mitmischt oder eventuell doch den Gang in die B-Liga antreten muss, hat der Verein jetzt die Weichen für die sportliche Zukunft gestellt. Trainer Marcel Lemmen hat seinen Vertrag verlängert. Und alle aktuellen Spieler haben ihr Bleiben ebenfalls zugesichert. Und Sportlicher Leiter Frank Boos, der gerade die Trainer-B-Lizenz erworben hat, bleibt Lemmen ganz nebenbei auch noch als spielender Co-Trainer erhalten.

„Es hat mich beeindruckt, dass die Mannschaft und das komplette Funktionsteam zusammenbleiben. Da möchte ich gerne meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere sportlichen Ziele erreichen“, sagt Lemmen. Das Nahziel lautet Klassenerhalt. Und da sieht die Situation der Arminia nur auf den ersten Blick recht komfortabel aus. Die Mannschaft belegt in der Qualifikations-Gruppe 2 zwar aktuell mit 15 Punkten Rang sechs. Doch neun Zähler davon haben die Lemmen-Schützlinge gegen die momentanen Top-Fünf der Tabelle erzielt. Da in der Abstiegsrunde nur die Resultate gegen die Mitbewerber zählen, hätte die Armina Stand jetzt gerade einmal sechs Punkte auf ihrem Konto und müsste sich mächtig strecken, um am Ende nicht zum Kreis der drei Teams zu gehören, die den GSV Geldern in die B-Liga begleiten. Das letzte Spiel in der Qualifikationsrunde hat es in sich. Am Sonntag, 13. März, ist die Arminia beim bislang noch sieglosen SV Herongen gefordert. Ein Auswärtssieg würde die Chancen im Abstiegskampf schon sprunghaft teilen lassen.

Zwei neue Spieler, die der Verein in der Winterpause verpflichtet hat, sollen ihren Teil dazu beitragen, dass die Arminia auch in der nächsten Saison zum Kreisliga-Oberhaus gehört. Vom GSV Geldern, der seine Mannschaft zurückgezogen hat und damit als erster Absteiger feststeht, kommt Tim Bessler. Der 23-Jährige ist Mittelfeldspieler mit Drang zum gegnerischen Tor und kann in seiner Laufbahn auch schon einige Einsätze für den SV Straelen II in der Bezirksliga vorweisen. Außerdem ist der erfahrene Stürmer Thorsten Inhetveen vom B-Ligisten DJK Labbeck/Uedemerbruch an die alte sportliche Heimat am Vorsumer Weg zurückgekehrt.