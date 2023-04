Fußball-Kreisliga A Marcel Lemmen hat mit Arminia Kapellen noch einiges vor

Momentan läuft’s beim Fußball-A-Ligisten Arminia Kapellen. Am Sonntag feierte die Mannschaft ein ungefährdetes 7:0 gegen Schlusslicht Sturm Wissel – bereits der vierte Sieg in Folge. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist mittlerweile auf beruhigende neun Punkte angewachsen. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Arminia in den verbleibenden acht Spielen noch einmal in die Bredouille geraten sollte.