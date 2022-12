Fußball-Bezirksliga Marc Kersjes feiert Trainer-Comeback

Marc Kersjes genießt in der Region einen glänzenden Ruf. Seine Trainerlaufbahn hatte er 2010 beim VfR Warbeyen gestartet, dessen Männer damals noch in der Landesliga kickten. In der Saison 2013/14 führte er die Sportfreunde Broekhuysen erstmals in die Landesliga. Mit seinem alten und neuen Verein verbrachte Kersjes fünf erfolgreiche Jahre in der Bezirksliga. In diesem Zeitraum überzeugte er auch als Abwehrchef, der mit viel Übersicht und einer feinen Technik ausgestattet ist.