Fußball-Kreisliga A Lars Allofs feiert sein Comeback vor der Haustür

Damit kehrt der inzwischen 45-jährige Allofs an seine alte Wirkungsstätte zurück, an der er die ersten Erfolge seiner Trainer-Laufbahn gefeiert hatte. In bester Erinnerung ist noch die Saison 2014/15, als er die Mannschaft des Dorfvereins ins Kreisliga-Oberhaus führte. Es folgten Stationen in Auwel-Holt und Winnekendonk – mit der Viktoria glückte in der Saison 2021/22 der Aufstieg in die Kreisliga A. Danach wechselte der Trainer, der in der Region den Ruf als Talentförderer genießt, an die Straelener Römerstraße. Einen Punkt möchte Allofs klarstellen: „Die Entscheidung, den SV Straelen zu verlassen, hat absolut nichts mit der aktuellen Situation des Vereins zu tun. Die Entscheidung ist bereits im vergangenen Jahr gefallen, als niemand die momentane Entwicklung überhaupt erahnen konnte.“ Der Trainer freut sich bereits darauf, nach Hause zu kommen: „Ich kehre zu meinem zweiten Heimatverein zurück.“ Allofs ist gebürtiger Walbecker, lebt aber bereits seit fast 20 Jahren in Nieukerk.