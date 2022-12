Fußball-Bezirksliga Trainer Danny Thönes tritt beim FC Aldekerk zurück

Der FC Aldekerk, mit nur sechs Punkten auf dem Konto das Schlusslicht in der Fußball-Bezirksliga, muss sich in der Winterpause einen neuen Trainer suchen. Danny Thönes erklärte am Sonntag nach der 1:3 (1:2)-Heimniederlage gegen den TuS Xanten seinen Rücktritt. „Ich habe den Entschluss am Sonntagmorgen endgültig gefasst, weil ich nicht den Eindruck habe, dass im Verein alles dafür getan wird, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Der Mannschaft habe ich meine Entscheidung unmittelbar nach dem Spiel mitgeteilt“, sagte Thönes.