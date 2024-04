Bekim Kastrati spricht über seinen Ex-Klub SV Straelen „Das ist eine sehr traurige Entwicklung“

Im Herbst 2022 gehörte Bekim Kastrati zu den Leidtragenden der Katastrophen-Saison des SV Straelen, die wenige Monate später mit dem Abstieg in die Oberliga enden sollte. Bereits nach fünf Spielen hatte er den glücklosen Sunday Oliseh abgelöst, um in der Winterpause unter äußerst fragwürdigen Begleiterscheinungen entlassen zu werden. Doch inzwischen scheint für den 45-Jährigen, der einst seine erfolgreiche Laufbahn als Profistürmer bei Borussia Mönchengladbach startete, wieder die Sonne über dem Fußballplatz. Im vergangenen Herbst hatte Kastrati erneut eine schwierige Mission angetreten, als er den Oberligisten SC St. Tönis übernahm – nach elf Spieltagen Tabellenletzter mit vier Punkten. In inzwischen 13 Spielen unter seiner Regie hat die Mannschaft satte 23 Zähler gesammelt. Aktuell belegt der SC St. Tönis punktgleich mit dem 1. FC Kleve Rang zwölf und besitzt ausgezeichnete Chancen auf den Klassenerhalt.